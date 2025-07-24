Быков про отъезд Могильного в НХЛ: «Когда тебя в твоей стране предателем называют, уголовное дело заводят – это стресс. Он не оторвался от корней, живет в родном Хабаровске, помогает региону»

Вячеслав Быков высказался об отъезде Александра Могильного в США в 1989 году.

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. Напомним, в 1989 году он покинул расположение сборной СССР во время чемпионата мира в Швеции и уехал в США, за что его обвиняли в предательстве.

– Как в команде отнеслись к побегу Могильного из Стокгольма, после чемпионата мира, в Америку? Это стало шоком или чем-то ожидаемым?

– Все-таки шоком. Никто не ожидал, что Александр может пойти на такое.

– Многие объясняют это тем, что они с Федоровым видели, как мурыжат с отъездом того же Фетисова и как в целом относятся к старшим. И думали – что тогда сделают с ними?

– Думаю, это была одна из главных причин. Могильный хотел играть на высочайшем уровне и верил в свои силы.

Но взять и вот так сорваться не каждый сможет. Это психологически, эмоционально тяжело, и для такого нужно иметь очень решительный характер.

– Стресс для него был такой, что потом надолго аэрофобия развилась. Просто так подобные вещи не даются.

– Представьте: ты – молодой парень, а тебя в твоей стране предателем называют, уголовное дело заводят. А у тебя там родители остались, на них давление может быть.

Это в любом случае огромный стресс. К счастью, он мог его преодолевать через хоккей, любимую игру. Таким образом негатив отходил чуть в сторону.

В любом случае надо отдать ему должное за то, что он все это выдержал, провел потрясающую карьеру, которую по достоинству оценили в Зале хоккейной славы .

И ведь он не оторвался от корней, живет сейчас не в Америке, а в родном Хабаровске, помогает и клубу, и региону. Тем ценнее, что о нем помнят и воздают должное за то, что он сделал для хоккея, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.