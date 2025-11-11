Макдэвид о том, что болельщики освистали «Эдмонтон» в матче с «Коламбусом»: «Мы все слышим, все понимаем. Похоже, нам нравится загонять себя в трудное положение»
Коннор Макдэвид отреагировал на освистывание «Эдмонтона» болельщиками.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о свисте от болельщиков команды по ходу матча с «Коламбусом» (5:4 ОТ). Ранее «Ойлерс» проиграли «Колорадо» со счетом 1:9.
«Похоже, нам нравится загонять себя в трудное положение – и как только кажется, что дальше уже некуда, мы все равно делаем шаг еще дальше, а потом вдруг решаем, что пора включаться.
Наверное, именно это и было во втором периоде. Мы все слышим, все понимаем. То, что произошло [в матче с «Колорадо»], – не тот хоккей, который мы хотим показывать нашим болельщикам. Мы это осознаем. Мы все хотим побеждать – и сегодня нам это удалось», – сказал Коннор Макдэвид
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
