Макдэвид о том, что болельщики освистали «Эдмонтон» в матче с «Коламбусом»: «Мы все слышим, все понимаем. Похоже, нам нравится загонять себя в трудное положение»

Коннор Макдэвид отреагировал на освистывание «Эдмонтона» болельщиками.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид высказался о свисте от болельщиков команды по ходу матча с «Коламбусом » (5:4 ОТ). Ранее «Ойлерс» проиграли «Колорадо» со счетом 1:9.

«Похоже, нам нравится загонять себя в трудное положение – и как только кажется, что дальше уже некуда, мы все равно делаем шаг еще дальше, а потом вдруг решаем, что пора включаться.

Наверное, именно это и было во втором периоде. Мы все слышим, все понимаем. То, что произошло [в матче с «Колорадо»], – не тот хоккей, который мы хотим показывать нашим болельщикам. Мы это осознаем. Мы все хотим побеждать – и сегодня нам это удалось», – сказал Коннор Макдэвид