  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»
0

Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»

Валерий Каменский высказался об отъезде Александра Могильного в НХЛ.

– Когда завертелась история с отъездом Фетисова в НХЛ, вы поддержали его в споре с Тихоновым. Что вас мотивировало?

– Справедливость. Фетисову обещали, что отпустят в НХЛ после Олимпиады-1988, а потом решение поменялось. Не знаю кем, Тихоновым или вышестоящим руководством, по молодости я этого не понимал, но мы в команде были одной семьей, и я не мог не поддержать друзей.

– Чем это вам грозило?

– При тогдашней огромной конкуренции любого могли заменить, а я-то вообще был еще молодой игрок – Тихонов мне и сказал: «Ты-то куда лезешь? Я тебя уберу и про тебя забудут». – «Если считаете нужным – убирайте. Но за товарищей я привык стоять до конца».

– Что вас уберегло от изгнания?

– Мы выиграли чемпионат мира-1989, на который Тихонов не хотел брать Фетисова, но по настоянию игроков все же взял. Победа и моя игра на турнире, наверное, и сменили гнев Тихонова на милость.

– На том же ЧМ случился побег Могильного. Вы могли поступить так же и махнуть в «Квебек»?

– Да, за нами ездили и говорили: «Уезжайте». Это всем предлагали, но у меня уже была семья, я не мог убежать. Каждый решал за себя.

Саша убежал не из-за того, что он родину не любит, а потому что хотел играть в НХЛ. Это был серьезный поступок – он первый хоккеист, кто таким образом покинул сборную и страну, и ни он, ни мы не знали, чем это ему аукнется.

Слава Богу, все обошлось, и после великолепной карьеры в Америке Могильный живет и работает в России, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский в интервью Спортс’‘.

«Я Гашеку много забивал, а в финале Олимпиады-98 упустил момент». Интервью Валерия Каменского

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoсборная СССР
logoолимпийский хоккейный турнир
logoВячеслав Фетисов
logoАлександр Могильный
logoВалерий Каменский
Политика
logoКХЛ
logoНХЛ
logoВиктор Тихонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кузнецов о сравнении с Екатериной II: «Посыл Разина понял, мне нравится. Это великая женщина, много хорошего привнесла»
112 минут назад
Максим Соколов про 5 поражений СКА подряд: «Хочу поддержать Ларионова. Когда в тренерском штабе люди, аффилированные с руководством, нормальной работы быть не может»
422 минуты назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
4433 минуты назад
Макдэвид назван фаворитом «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Капризов – 7-й, Овечкин – 11-й
345 минут назад
«Ак Барс» уволил Тертышного и назначил Шафранова. Тренер будет отвечать за игру в большинстве
7сегодня, 08:59
Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в «Питтсбурге», кто знает»
2сегодня, 08:28
Кузнецов о том, пожмет ли руку Ротенбергу: «Обязательно. К нему только уважение, он делал много хорошего для СКА. Вешать все неудачи на тренеров, руководство – неправильно»
6сегодня, 08:10
Шестеркин с шатаутом при 37 сэйвах, Пинто с 2+1 и Густавссон с матчем на ноль – звезды дня в НХЛ. Коннор с хет-триком не вошел в список
7сегодня, 07:34
Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»
11сегодня, 07:10
Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев
25сегодня, 06:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» подписал Руслана Педана до конца сезона. Защитник заработает 10 млн рублей («СЭ»)
3 минуты назад
Артюхин о «Динамо»: «Вышло из кризиса. Ключевое событие – возвращение Козлова в штаб. Появление Подъяпольского на воротах придало уверенности команде»
1сегодня, 08:51
Назаров о КХЛ: «Борется с РПЛ за болельщиков и трансляции, не с НХЛ. Неплохо бы придумать медийный департамент для раскрутки хоккейной лиги в интернете»
3сегодня, 08:41
Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
4сегодня, 07:50Видео
Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве
сегодня, 07:22
Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу
3сегодня, 06:58
37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» – 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке
4сегодня, 06:34
Коннор сделал хет-трик в матче с «Далласом». Это был первый матч форварда после продления контракта с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов
2сегодня, 05:55
Мухамадуллин сделал 2 ассиста в матче с «Вегасом». У защитника «Сан-Хосе» 2 малых штрафа, 1 блок, 1 потеря и «+1» за 12:45
3сегодня, 05:40
Гибсон пропустил 5 шайб от «Монреаля» в дебютном матче за «Детройт» в НХЛ. Вратарь отразил 8 из 13 бросков и был заменен во 2-м периоде
1сегодня, 05:10