Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»

Валерий Каменский высказался об отъезде Александра Могильного в НХЛ.

– Когда завертелась история с отъездом Фетисова в НХЛ, вы поддержали его в споре с Тихоновым. Что вас мотивировало?

– Справедливость. Фетисову обещали, что отпустят в НХЛ после Олимпиады-1988, а потом решение поменялось. Не знаю кем, Тихоновым или вышестоящим руководством, по молодости я этого не понимал, но мы в команде были одной семьей, и я не мог не поддержать друзей.

– Чем это вам грозило?

– При тогдашней огромной конкуренции любого могли заменить, а я-то вообще был еще молодой игрок – Тихонов мне и сказал: «Ты-то куда лезешь? Я тебя уберу и про тебя забудут». – «Если считаете нужным – убирайте. Но за товарищей я привык стоять до конца».

– Что вас уберегло от изгнания?

– Мы выиграли чемпионат мира-1989, на который Тихонов не хотел брать Фетисова, но по настоянию игроков все же взял. Победа и моя игра на турнире, наверное, и сменили гнев Тихонова на милость.

– На том же ЧМ случился побег Могильного. Вы могли поступить так же и махнуть в «Квебек»?

– Да, за нами ездили и говорили: «Уезжайте». Это всем предлагали, но у меня уже была семья, я не мог убежать. Каждый решал за себя.

Саша убежал не из-за того, что он родину не любит, а потому что хотел играть в НХЛ . Это был серьезный поступок – он первый хоккеист, кто таким образом покинул сборную и страну, и ни он, ни мы не знали, чем это ему аукнется.

Слава Богу, все обошлось, и после великолепной карьеры в Америке Могильный живет и работает в России, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский в интервью Спортс’‘.

