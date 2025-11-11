Могильный о том, что узнал о включении в Зал славы в 3 часа ночи: «Я разволновался и не смог снова заснуть. Решил, что надо выпить чашечку кофе или стопку русской водки. Угадайте, что я сделал?»

Александр Могильный сказал, что выпил водки, узнав о включении в Зал славы.

Бывший форвард сборной СССР и клубов НХЛ Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Экс-хоккеист не смог присутствовать на церемонии лично, но записал видеообращение. В нем он рассказал, что в июне этого года узнал о своем включении в Зал в 3 часа ночи по местному времени.

«Знаете, я не люблю ранние пробуждения. Но вот в 3 часа ночи на моем телефоне высветился номер с кодом 416 (код Торонто – Спортс), и тот самый голос, который я так давно хотел услышать, произнес: «Привет, Алекс». В этот момент я понял, что произошло нечто особенное.

Я так разволновался, что потом уже не смог снова заснуть. Решил, что нужно выпить чашечку кофе или стопку охлажденной русской водки.

Угадайте, что я сделал? Вы совершенно правы. Пить кофе – в тот момент это был не вариант», – сказал Могильный.