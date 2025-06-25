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Новиков о включении Могильного в Зал славы: «Надо изучать, как появляются такие люди. Может, это от космоса? Даже находясь в Америке, Александр прославлял СССР»

Юрий Новиков высказался о включении Александра Могильного в Зал славы.

«В любом случае это советский хоккеист из Хабаровска. Это подчеркивает, что наша страна богата талантами, только их надо искать. Не верю, что на Дальнем Востоке нет еще одного Могильного.

Он в свое время совершил сильный поступок, а сегодня все двери открыты. Но, даже находясь в Америке, Могильный прославлял СССР. Это был быстрый и крепкий игрок с хорошей результативностью.

Сейчас другой мир, оглядываться назад неправильно. Справедливо, что его включили в Зал славы, это правильно. Он прошел крепкий спортивный путь. Могильный застал советские физические нагрузки, которые нужно было переварить, он знает, что такое пот и труд.

Быть лидером в НХЛ очень непросто. Раз он проявил себя на таком уровне, то мы имеем полное право им гордиться. Но где следующие Могильные? Надо изучать, как и откуда появляются такие люди. Может быть, это от космоса?

Поздравляю Могильного! Его след в хоккее останется навсегда. Будет здорово, если Александр будет выступать перед болельщиками и детьми. Это только усилит наш воспитательный процесс», – заявил заслуженный тренер России Юрий Новиков.

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЮрий Новиков
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
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