Барбашев провел 600 матчей в НХЛ, он 55-й россиянин в лиге с таким достижением. У форварда два Кубка Стэнли с «Вегасом» и «Сент-Луисом» и 306 очков
Иван Барбашев провел 600 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Для 29-летнего нападающего «Вегаса» Ивана Барбашева матч против «Флорида» (2:3) стал 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин отметился голом на 50-й минуте.
Барбашев стал 51-м среди российских полевых игроков и 55-м среди всех россиян, кто добрался до отметки в 600 матчей.
За карьеру Барбашев набрал 306 (133+173) очков в регулярных сезона. В плей-офф на его счету 33 (11+22) балла в 90 встречах.
Иван дважды выиграл Кубок Стэнли – в составе «Сент-Луиса» (2019) и с «Вегасом» (2023).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости