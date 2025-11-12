Барбашев провел 600 матчей в НХЛ, он 55-й россиянин в лиге с таким достижением. У форварда два Кубка Стэнли с «Вегасом» и «Сент-Луисом» и 306 очков

Иван Барбашев провел 600 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Для 29-летнего нападающего «Вегаса » Ивана Барбашева матч против «Флорида» (2:3) стал 600-м в регулярных чемпионатах НХЛ . Россиянин отметился голом на 50-й минуте.

Барбашев стал 51-м среди российских полевых игроков и 55-м среди всех россиян, кто добрался до отметки в 600 матчей.

За карьеру Барбашев набрал 306 (133+173) очков в регулярных сезона. В плей-офф на его счету 33 (11+22) балла в 90 встречах.

Иван дважды выиграл Кубок Стэнли – в составе «Сент-Луиса » (2019) и с «Вегасом» (2023).