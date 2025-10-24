  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал славы в Торонто
0

Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал славы в Торонто

Александр Могильный не сможет присутствовать на церемонии включения в Зал славы.

Об этом сообщила глава пресс-службы Зала хоккейной славы Келли Масси.

Мероприятие пройдет 10 ноября в Торонто.

«Александр Могильный подтвердил, что не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал хоккейной славы в 2025 году.

Он выступит с речью, которая будет транслироваться во время церемонии введения в понедельник, 10 ноября», – написала Масси.

Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. Он является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Келли Масси
logoАлександр Могильный
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панарин делит с Ковальчуком 8-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян (876). До идущего 7-м Дацюка – 42 балла
19 октября, 06:58
Каменский про отъезд Могильного в НХЛ: «Саша убежал не из-за того, что родину не любит – хотел играть там. Фетисову обещали, что отпустят после ОИ-1988, потом решение поменялось»
10 октября, 09:28
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Нью-Джерси» примет «Сан-Хосе», «Торонто» в гостях у «Баффало»
14 минут назад
19-летний Короткий сделал 1-й хет-трик в КХЛ. Форвард СКА набрал 8+5 в 18 играх сезона
23 минуты назадВидео
КХЛ. СКА против «Сочи», «Динамо» Минск играет с «Шанхаем», «Торпедо» проиграло «Ладе», «Барыс» победил «Амур»
36 минут назадLive
Вайсфельд о мнении, что арбитр виноват в ситуации с Дроновым: «Ты сам устоял бы на коньках, если б тебе так засадили? Григорий видит судью и намеренно толкает его клюшкой»
52 минуты назадВидео
Гретцки о Ларионове, Крутове и Макарове: «Это были потрясающие хоккеисты. Их стиль игры, катание оказали большое влияние на НХЛ. Они многому научились у нас, а мы – у них»
сегодня, 17:12
Ливо не сыграет против «Сибири» по решению Гру. Лучший бомбардир «Трактора» прилетел в Новосибирск, но не выйдет на игру («Матч ТВ»)
сегодня, 16:47
Вайсфельд о кризисе «Трактора»: «Там какие-то ментальные проблемы, кажется. Состав сильный. Я не вижу системных проблем, просто сейчас играют не очень хорошо»
сегодня, 16:29
Плющев об отстранении Дронова: «Он бежал к шайбе. Судья находился у него на курсе, занял неправильную позицию. Если все арбитры будут стоять на движении игроков, что получится?»
сегодня, 16:16Видео
Баландин о СКА: «Ларионов попал в турбулентность и не может совладать с командой. Возможно, его нужно на время отстранить и попробовать кого-то другого. Ситуация-то тревожная»
сегодня, 15:57
Губерниев о Малкине: «Один из величайших хоккеистов всех времен. Женя может и таскать рояль, и играть на нем. Он способен приносить пользу клубу НХЛ еще несколько сезонов»
сегодня, 15:47
Ко всем новостям
Последние новости
Исаков после 2:3 от «Лады»: «Доводить такие матчи до нервных концовок не стоит. Я даже на скамейке почувствовал энергетику, как хоккеисты Тольятти хотели победить»
39 секунд назад
Тренер «Амура» Гальченюк об 1:3 от «Барыса»: «Евгений Свечников, Шерстнев из МХЛ и Акмальдинов сыграли первые матчи в этом сезоне КХЛ. Это положительно. Отрицательно – то, что не забили»
15 минут назад
Галлан о «Шанхае»: «Русские хоккеисты проявляют себя здорово. Мы играем немного в североамериканском стиле – чуть более жестко и прямолинейно, чем здесь принято. Но ребята отлично справляются»
сегодня, 16:54
Лабанк о Галлане: «Он груб и может быть жестким, если мы этого заслуживаем. Грань дозволенного не переходит, все в рамках разумного»
сегодня, 14:15
Юрзинов о Кубке Будущего: «Согласен с Ротенбергом, призвавшим телеканалы обратить внимание. Только так молодежный хоккей можно продвинуть в культуру, чем славился СССР»
сегодня, 13:35
Кокорев вошел в штаб «Лады». Экс-тренер «Сочи» и «Витязя» будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 13:01
Брэди Ткачак об операции на руке: «Это лишь маленькая кочка на моей дороге. Когда вернусь, моя игра выйдет на новый уровень»
сегодня, 12:31
«Торонто» перевел Уолла в долгосрочный список травмированных. Голкипер взял отпуск по семейным обстоятельствам в сентябре
сегодня, 12:18
Жамнов о драке Мальцева с Комтуа: «Я бы отреагировал так же, если бы был на льду. Это нормальная реакция»
сегодня, 12:01Видео
Канцеров о «Чикаго»: «Интерес ко мне есть, созваниваемся раз в месяц. Сейчас у меня контракт с «Металлургом», я должен отработать»
сегодня, 11:40