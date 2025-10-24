Могильный не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал славы в Торонто
Александр Могильный не сможет присутствовать на церемонии включения в Зал славы.
Об этом сообщила глава пресс-службы Зала хоккейной славы Келли Масси.
Мероприятие пройдет 10 ноября в Торонто.
«Александр Могильный подтвердил, что не сможет лично присутствовать на церемонии введения в Зал хоккейной славы в 2025 году.
Он выступит с речью, которая будет транслироваться во время церемонии введения в понедельник, 10 ноября», – написала Масси.
Ранее стало известно, что член «Тройного золотого клуба» Александр Могильный вошел в Зал хоккейной славы. Он является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».
