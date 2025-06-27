Могильный вспомнил, как ему позвонили в 3:00 из Зала славы: «Дома был, спал. Они просто так не звонят. Чего им звонить мне?»

Александр Могильный рассказал, как узнал о введении в Зал славы.

– Когда [руководитель Зала славы] Лэнни Макдональд вам позвонил, вы сразу поняли, по какому поводу?

– Они просто так не звонят. Чего им звонить мне? Тем более в три часа ночи! Ну, они не знали, где я нахожусь. Дома. Спал (улыбается). Когда позвонили, уже все ясно было, – сказал Могильный .