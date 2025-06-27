  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Могильный вспомнил, как ему позвонили в 3:00 из Зала славы: «Дома был, спал. Они просто так не звонят. Чего им звонить мне?»
0

Могильный вспомнил, как ему позвонили в 3:00 из Зала славы: «Дома был, спал. Они просто так не звонят. Чего им звонить мне?»

Александр Могильный рассказал, как узнал о введении в Зал славы.

– Когда [руководитель Зала славы] Лэнни Макдональд вам позвонил, вы сразу поняли, по какому поводу?

– Они просто так не звонят. Чего им звонить мне? Тем более в три часа ночи! Ну, они не знали, где я нахожусь. Дома. Спал (улыбается). Когда позвонили, уже все ясно было, – сказал Могильный.

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлександр Могильный
Зал хоккейной славы
logoНХЛ
logoНью-Джерси
logoТоронто
logoБаффало
logoВанкувер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Могильный о том, была ли для него болезненной тема долгого невключения в Зал славы: «Для кого? Как она может быть болезненной? Это же не от меня зависело»
сегодня, 16:32
Вячеслав Быков: «Гончар много сделал для пропаганды хоккея в России и Северной Америке. Он достоин быть среди уважаемых спортсменов в Зале славы»
4сегодня, 04:59
Фетисов о включении Могильного в Зал славы: «В НХЛ второе имя Александра – Волшебник, он на льду творил чудеса. Он хороший человек, это тоже учитывается»
5вчера, 21:33
Щитов о Могильном в Зале славы: «Историческая личность, совершил легендарный вояж, поставил всех на уши. Давно заслужил»
1вчера, 20:58
Главные новости
Драфт НХЛ-2025. «Айлендерс» выберут первыми, «Сан-Хосе» – вторым, «Чикаго» – третьим, «Вашингтон» – 27-м
1014 минут назад
Сергачев об исключении «Витязя» из КХЛ: «Это очень грустно. Наверное, лига могла бы помочь и спасти. Надеюсь, они вернутся»
144 минуты назад
Роман Ротенберг: «Развитие детей – самое важное в нашей жизни. Это наше будущее»
10сегодня, 18:48Фото
Добсон перейдет в «Монреаль» в рамках обмена из «Айлендерс». Контракт – на 8 лет, среднегодовая зарплата – 9,5 млн долларов
22сегодня, 18:32
Агент Рашевского: «Удивляют высказывания ветеранов, что Дмитрий погнался за деньгами. Человеку дали деньги за его труд. Что в этом плохого?»
2сегодня, 18:15
НХЛ и Ассоциация игроков договорились о продлении коллективного соглашения до 2030 года. Регулярку расширят до 84 матчей
13сегодня, 17:38
Зарплата Рашевского в «Авангарде» – 50 млн рублей в первый год и 65 млн во второй
12сегодня, 17:25
«Торонто» и Таварес продлили контракт на 4 года. Среднегодовая зарплата – 4,38 млн долларов
50сегодня, 17:10
Агент Кузнецова: «Евгений способен быть звездой НХЛ и минимум 5 лет играть на высоком уровне»
19сегодня, 16:48
Рашевский об уходе из «Динамо»: «Клуб вырастил меня, дал путевку в большой хоккей. Но нужно что‑то менять, чтобы развиваться. Надеюсь не уронить честь динамовского воспитанника»
14сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов считает Акинфеева лучшим игроком сезона в РПЛ: «Всегда ставлю на тех людей, играющих стабильно. Из года в год это Акинфеев»
121 минуту назад
Агент Кравцова: «Виталий рассматривает варианты играть в КХЛ или в НХЛ»
54 минуты назад
Сушинский о Рашевском в «Авангарде»: «Хорошее приобретение. Дмитрий будет прогрессировать. Я хотел его забрать в Омск, еще когда он в Санкт‑Петербурге играл»
сегодня, 19:34
Таварес о продлении контракта с «Торонто»: «Задача вернуть Кубок Стэнли подталкивает нас вперед. Лучшее еще впереди»
2сегодня, 17:59
«Спартак» подпишет контракт с форвардом Локхартом, выступавшим за «Куньлнуь»
4сегодня, 16:58
Могильный о том, была ли для него болезненной тема долгого невключения в Зал славы: «Для кого? Как она может быть болезненной? Это же не от меня зависело»
сегодня, 16:32
Сорокин о том, где сильнее бросают – в России или в НХЛ: «И там, и там хорошо бросали. В США чуть точнее. Но было сложно и тут, и там»
сегодня, 16:18
Донсков будет тренером Канады на ЧМ-2026 и ассистентом на Олимпиаде-2026. Он работал в «Далласе» и «Вегасе»
1сегодня, 14:54
Иск против экс-тренера «Чикаго» о сексуальном насилии рассмотрит суд присяжных. Олдрич якобы предлагал игроку оральный секс
2сегодня, 14:27
«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»
3сегодня, 13:51