Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»

Кирилл Сафронов оценил переход Пьеррика Дюбе в СКА.

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался об обмене защитника Никиты Смирнова в «Трактор » на нападающего Пьеррика Дюбе .

«Никита Смирнов не очень попадал в состав, поэтому для СКА на данный момент это не сильная потеря. А вот по Дюбе мне сложно что-то сказать, я не знаю, что это за игрок, какая у него статистика.

Но в любом случае считаю, армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности, потому что команда не так много забивает. Так что игрока не знаю, но логика в этом обмене определенно есть», – сказал Сафронов.

