  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»
1

Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»

Кирилл Сафронов оценил переход Пьеррика Дюбе в СКА.

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался об обмене защитника Никиты Смирнова в «Трактор» на нападающего Пьеррика Дюбе.

«Никита Смирнов не очень попадал в состав, поэтому для СКА на данный момент это не сильная потеря. А вот по Дюбе мне сложно что-то сказать, я не знаю, что это за игрок, какая у него статистика.

Но в любом случае считаю, армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности, потому что команда не так много забивает. Так что игрока не знаю, но логика в этом обмене определенно есть», – сказал Сафронов.

Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек» 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
logoПьеррик Дюбе
logoТрактор
logoНикита Смирнов
logoКирилл Сафронов
logoКХЛ
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Черкас о СКА: «Очень много молодых игроков из системы отдаются на обмены. На Менелла, на Дюбе. Это настораживает. Я бы их сохранил и вокруг них строил команду»
вчера, 20:58
Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»
8 ноября, 20:42
СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей за обмен Смирнова на Дюбе (Артур Хайруллин)
8 ноября, 13:47
Главные новости
Шелдон Ремпал: «В «Салавате» много талантливых и мастеровитых хоккеистов. Никто не будет сдаваться, у нас огромный потенциал. Будем прилагать усилия, чтобы лучше играть»
7 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» дома сыграют с «Нэшвиллом», «Нью-Джерси» – с «Айлендерс», «Коламбус» против «Эдмонтона», «Вегас» встретится с «Флоридой»
сегодня, 15:51
«Салават» отыгрался с 0:2, но проиграл «Ладе». У команды Козлова 3 поражения в 4 последних играх
46 минут назад
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Торпедо», «Динамо» Москва принимает «Шанхай», ЦСКА играет с «Северсталью», «Авангард» проиграл СКА
48 минут назадLive
СКА всухую победил «Авангард» – 1:0, Лутфуллин забил 1-й гол в КХЛ, Иванов сделал 43 сэйва. Команда Ларионова выиграла 3-й матч подряд и идет 7-й на Западе
сегодня, 15:58
Форвард России U18 Сельдемиров: «Мы спокойно дали бы бой канадцам, финнам, шведам, любой сборной. Тренерский штаб, болельщики, руководство в нас не сомневаются»
сегодня, 15:46
Есть ли астероид в честь Харламова? А улица с именем Овечкина?
сегодня, 15:00Тесты и игры
Дементьев об Олимпиаде-2026: «Буду смотреть даже без участия России. Трансляции полезны – можно увидеть новые тенденции и узнать составы сборных»
сегодня, 14:57
Менелл дал совет иностранцам: «Если ты в России, то должен попробовать водку. Это интересный опыт, но точно не мой любимый напиток»
сегодня, 14:44
Фетисов об НХЛ: «Несмотря на гавканье разных людей, наших хоккеистов никогда оттуда не выгонят. Рекорд Овечкина праздновал весь мир, лига успешна во многом за счет россиян»
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков о 5:3 с «Салаватом»: «Показали триллер. Возможно, матч не совсем логично завершился, но кто-то должен был победить. Хоккейный бог был за нас»
20 минут назад
Сергей Савельев о Дюбе и Лайпсике: «У СКА не было дефицита крайних нападающих хорошего класса. Но есть явный недобор очков со стороны многих форвардов, если сравнивать с их прошлым сезоном»
29 минут назад
Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»
сегодня, 16:17
Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде – это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»
сегодня, 15:32
Кутюрье о Мичкове: «Отличный снайпер, но забивать в каждом матче не получится – нужно помогать и другими способами. Матвей стал чаще играть за линией шайбы»
сегодня, 14:30
33-летний Малькольм Суббан перешел в чешский «Пардубице». Ранее экс-голкипер «Бостона» и «Вегаса» не играл в Европе
сегодня, 13:58
В 70 лет умер 1-й пик драфта-1975 Бриджман. У него 766 очков и 1909 минут штрафа за 1099 матчей в НХЛ
сегодня, 13:01
Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в домашних играх НХЛ – 226. Лидирует Ситтлер – 231 шайба
сегодня, 12:27
35-летний Юханссон провел 1000-й матч в НХЛ. У экс-форварда «Вашингтона» 532 очка в регулярках
сегодня, 10:52
Коннор набрал 600 очков в НХЛ за 627 матчей. Только Ковальчук был быстрее в истории «Виннипега» и «Атланты» – 579 игр
сегодня, 10:26