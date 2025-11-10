Кирилл Сафронов о Дюбе в СКА: «Армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности. Команда не так много забивает»
Кирилл Сафронов оценил переход Пьеррика Дюбе в СКА.
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался об обмене защитника Никиты Смирнова в «Трактор» на нападающего Пьеррика Дюбе.
«Никита Смирнов не очень попадал в состав, поэтому для СКА на данный момент это не сильная потеря. А вот по Дюбе мне сложно что-то сказать, я не знаю, что это за игрок, какая у него статистика.
Но в любом случае считаю, армейцы правильно делают, что усиливают свои атакующие возможности, потому что команда не так много забивает. Так что игрока не знаю, но логика в этом обмене определенно есть», – сказал Сафронов.
Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
