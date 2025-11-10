Дьюхэйм об игре с Овечкиным: «В детстве наблюдал за ним, а теперь мы в одной команде – это круто. Когда впервые увидел его в раздевалке, это был сюрреалистичный момент»

Брэндон Дьюхэйм высказался об игре с Овечкиным за «Вашингтон».

Нападающий «Вашингтона » Брэндон Дьюхэйм высказался об игре с Александром Овечкиным .

28-летний американец выступает за «Кэпиталс» с 2024 года.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. Ранее он стал первым, кому удалось забросить 900 шайб в лиге.

«Когда я впервые пришел и увидел Ови в раздевалке, это был довольно сюрреалистичный момент.

В детстве я наблюдал за ним, а теперь мы с ним в одной команде последние пару лет – это очень круто», – сказал Дьюхэйм в эфире The Sports Junkies .