Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ и вышел на чистое 5-е место в истории лиги
Тимур Билялов вышел на чистое 5-е место по числу побед в КХЛ.
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ворота клуба из Казани защищал голкипер Тимур Билялов. Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.
Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ. Он вышел на чистое пятое место по этому показателю в истории лиги, обойдя Илью Ежова (188).
Первое место занимает Василий Кошечкин (378 побед в 765 матчах с учетом плей-офф), второе – Александр Еременко (299 в 515 играх), третье – Константин Барулин (258 в 596 матчах), четвертое – Якуб Коварж (198 в 436 играх).
На счету Билялова 357 матчей в лиге.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
