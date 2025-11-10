Вратарь «Ак Барса» Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ и вышел на чистое 5-е место в истории лиги

Тимур Билялов вышел на чистое 5-е место по числу побед в КХЛ.

«Ак Барс » обыграл «Нефтехимик » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ворота клуба из Казани защищал голкипер Тимур Билялов . Он отразил 31 из 32 бросков по своим воротам.

Билялов одержал 189-ю победу в КХЛ. Он вышел на чистое пятое место по этому показателю в истории лиги, обойдя Илью Ежова (188).

Первое место занимает Василий Кошечкин (378 побед в 765 матчах с учетом плей-офф), второе – Александр Еременко (299 в 515 играх), третье – Константин Барулин (258 в 596 матчах), четвертое – Якуб Коварж (198 в 436 играх).

На счету Билялова 357 матчей в лиге.