«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд – 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке
«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд в КХЛ.
«Сибирь» уступила «Спартаку» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало 10-м подряд для команды тренера Вячеслава Буцаева.
На данный момент «Сибирь» занимает 11-е место в таблице Востока с 17 очками в 24 матчах.
«Спартак» идет 6-м на Западе с 29 баллами после 24 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
