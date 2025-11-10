«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд – 3:6 от «Спартака». Команда Буцаева идет 11-й на Востоке

«Сибирь» проиграла 10-й матч подряд в КХЛ.

«Сибирь» уступила «Спартаку» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало 10-м подряд для команды тренера Вячеслава Буцаева.

На данный момент «Сибирь» занимает 11-е место в таблице Востока с 17 очками в 24 матчах.

«Спартак» идет 6-м на Западе с 29 баллами после 24 игр.