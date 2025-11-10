Черных о Никонове: «Ни разу не обсуждали с «Трактором» вопросы его продажи или обмена. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов»

Агент высказался о будущем Андрея Прибыльского и Андрея Никонова.

Агент Александр Черных прокомментировал информацию о том, что «Трактор» может обменять защитника Андрея Прибыльского и нападающего Андрея Никонова.

– Появилась информация, что «Трактор» может обменять Андрея Прибыльского и Андрея Никонова. Насколько это соответствует действительности?

– С «Трактором » мы всегда в диалоге. По Прибыльскому было обсуждение разных вариантов.

По Никонову нам постоянно задают вопросы в нашем телеграм-канале, что какие-то люди пишут, что «Трактор» его обменяет. Но мы с генеральным менеджером клуба Алексеем Волковым ни разу не обсуждали вопросы продажи или обмена этого игрока.

Хотя ничего никогда нельзя исключать. По любому игроку можно сказать, что его могут обменять, и те, кто выкладывают эту информацию, так и угадывают, как в лотерее. На данный момент по Никонову никакие вопросы не обсуждались. Прибыльский тоже остается в клубе на сегодняшний день, – сказал Черных.