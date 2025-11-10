Плющев о «Тракторе»: «Ореол вокруг Гру исчез, команда начала разваливаться. Они были последними по пропущенным на Востоке – это тренерский вопрос»

Владимир Плющев оценил игру «Трактора» в этом сезоне КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об игре «Трактора » в этом сезоне FONBET КХЛ.

Челябинский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 29 очков за 25 матчей.

«Ореол вокруг Бенуа Гру исчез, команда начала разваливаться – и пошел все тот же круговорот легионеров и возрастных игроков, для сиюминутного спасения результата!

Посмотрите в таблицу Востока, Челябинск с такими традициями и таким бюджетом до воскресенья был последним по пропущенным шайбам!

Между тем игра в обороне – это в первую очередь тренерский вопрос. Именно с ее постановки начинается работа любого профессионального тренера», – сказал Плющев.

