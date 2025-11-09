Гру о 3:1 с «Адмиралом»: «Отмечу игру Дриджера и «Трактора» в целом. Хорошая победа, мне понравилось наше выступление»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил гостевую победу команды в матче FONBET КХЛ против «Адмирала» (3:1).
– Хорошая победа. Мне понравилось выступление нашей команды, особенно в первом и втором периодах, получалось много создавать в атаке и не так много ошибаться в обороне, но в третьем периоде отдали сопернику инициативу из‑за удалений. Отмечу игру вратаря и команды в целом. Сумели забить важный гол в большинстве.
– Как оцените дебют Низамеева?
– Мне понравилось, как он сыграл. Артемий показал хорошее катание, у него было два момента. Игра меня впечатлила, он не сделал ничего выдающегося, но он сделал то, что мы от него ожидали.
– На просторах интернета Дриджера прозвали «пылесосом». Как относитесь к такому прозвищу?
– Я думаю, разумнее перейти к следующему вопросу, – сказал Гру.
