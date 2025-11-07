Плющев о Кравцове: «Адаптация к НХЛ – сложный период, не все справляются. Лучше ярко играть в КХЛ, чем где-то на лавочке сидеть. Он молод, в следующий раз повезет, может»

Владимир Плющев высказался о будущем Виталия Кравцова в КХЛ.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о будущем нападающего Виталия Кравцова , который недавно вернулся в Россию из НХЛ. Ранее стало известно, что Кравцов прошел через драфт отказов – «Ванкувер » расторг с ним контракт. 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора ».

«Адаптация к НХЛ – сложный период. Не все с этим справляются. Там все новое. Если снова не получилось, то надо продолжать работать, доказывать. Возможно, в следующий раз повезет. Он еще молод. Дацюк уехал в НХЛ достаточно возрастным игроком. Все зависит от Виталия. Если у него сильный характер, то поставит перед собой задачу доказать многим, что произошедшее не совсем объективно, что могло бы быть.

В КХЛ за него никто не будет играть на площадке. А тем более не будут рассматривать, удалось у него или не удалось в НХЛ. Все определяет площадка. Он должен это понимать и действовать. А если обижаться, то это просто самому на себе практически поставить крест. Лучше снова ярко играть в КХЛ , чем где-то на лавочке сидеть. Он востребован своим клубом. Поэтому никаких проблем больше нет», – сказал Плющев.

