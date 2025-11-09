Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»

Бенуа Гру заявил, что Виталий Кравцов скоро пройдет медосмотр для «Трактора».

Главный тренер «Трактора » Бенуа Гру сказал, что Виталий Кравцов скоро пройдет медосмотр для челябинского клуба. Официально о переходе 25-летнего форварда еще не объявляли.

– Когда Кравцов присоединится к команде? Вы тепло его поприветствовали в раздевалке.

– Вы тоже были в раздевалке?

– Да.

– Надеюсь, в ближайшее время Виталий пройдет медосмотр, а потом посмотрим, когда он присоединится к команде. Весь тренерский штаб поприветствовал его в раздевалке. За прошлый сезон нам удалось выстроить особые отношения.

Мы ждем Виталия не только из‑за игровых качеств, но из‑за человеческих качеств. Его заботят результаты команды, ему не все равно. Без сомнения такой игрок усилил бы любую команду, – сказал Гру .

Кравцов подпишет контракт с «Трактором» на 3 года («Чемпионат»)