  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24
2

СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24

СКА подписал контракт с Бренданом Лайпсиком.

31-летний нападающий Брендан Лайпсик подписал контракт со СКА до 31 мая 2026 года.

Форвард уже выступал за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24. Тогда он провел 21 матч в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина, набрав 4 (2+2) очка.

Прошлый FONBET чемпионат КХЛ Лайпсик провел в «Автомобилисте» и «Сибири», заработав 24 (12+12) балла за 54 игры. В плей-офф на его счету ни одного очка в семи матчах за новосибирцев.

Ларионов о СКА: «Мы дарили слишком много подарков, хотя еще не Рождество. Игроки начинают понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где существует характер»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
переходы
logoКХЛ
logoБрендан Лайпсик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Лайпсик может вернуться в СКА. У форварда 24 очка в 54 матчах за «Сибирь» и «Автомобилист» в прошлой регулярке («СЭ»)
5 ноября, 18:48
Бабенко вошел в штаб СКА. Экс-тренер «Ак Барса» и «Витязя» играл за армейцев в сезоне-2008/09
29 октября, 14:55
«Спартак» обменял Савикова в СКА, получив взамен деньги, Сельдемирова и права на Хуснутдинова
27 октября, 14:31
Главные новости
Салливан после 0:5 с «Айлендерс»: «Рейнджерс» проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов «2 в 1» – это необъяснимо»
47 минут назад
Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»
сегодня, 10:22
Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи – дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ – это просто космос, невероятно»
сегодня, 10:11
Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»
сегодня, 09:59
«Амур» дома обыграл «Автомобилист» – 3:0. Дорожко сделал 39 сэйвов
сегодня, 09:35
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Барысом», «Амур» победил «Автомобилист», «Адмирал» уступил «Трактору»
сегодня, 09:22
«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36
сегодня, 09:20
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Колорадо» в гостях у «Ванкувера»
сегодня, 08:43
Роман Ротенберг: «Хоккей – это высокие технологии. Активно строим инфраструктуру, развиваем методики и обучаем тренеров. Наши дети прогрессируют»
сегодня, 08:34
Демидов – 1-й новичок «Монреаля» с 1985 года, набравший 13+ очков за 15 игр со старта сезона
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский о 3:0 с «Автомобилистом»: «Доволен содержанием игры. Хорошо сыграли в атаке, остальное уже не так важно»
12 минут назад
Тамбиев про 1:3 с «Трактором»: «Сегодня был хаос и сатурацию не выправить. Извиняюсь перед болельщиками «Адмирала» за первые 35 минут»
36 минут назад
Заварухин о 0:3 с «Амуром»: «Автомобилист» мог забивать до первого гола – игра повернулась бы в другую сторону. Надо было больше закрывать вратаря»
сегодня, 10:33
У Сергачева «-3», у Симашева «-2» в полезности в матче с «Монреалем» (2:6). Защитники «Юты» не набрали очков
сегодня, 09:48
Ничушкин – без очков в игре с «Эдмонтоном» (9:1). Форвард «Колорадо» не забивает 5 матчей подряд
сегодня, 09:08
Бучневич прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сиэтлом». У форварда «Сент-Луиса» 2+5 за 16 игр в сезоне
сегодня, 08:56
У Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ – «плюс 16». «Рейнджерс» обменяли защитника в «Анахайм» в прошлой регулярке
сегодня, 08:13
Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой». У форварда фарма «Юты» 7+6 в 12 играх в сезоне
сегодня, 07:55
Лео Карлссон с 2+1, Маккиннон с 2+2 и Сорокин с шатаутом против «Рейнджерс» при 33 сэйвах – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:40
Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне
сегодня, 07:30