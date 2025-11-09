СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24

СКА подписал контракт с Бренданом Лайпсиком.

31-летний нападающий Брендан Лайпсик подписал контракт со СКА до 31 мая 2026 года.

Форвард уже выступал за клуб из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/24. Тогда он провел 21 матч в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина, набрав 4 (2+2) очка.

Прошлый FONBET чемпионат КХЛ Лайпсик провел в «Автомобилисте» и «Сибири», заработав 24 (12+12) балла за 54 игры. В плей-офф на его счету ни одного очка в семи матчах за новосибирцев.

Ларионов о СКА: «Мы дарили слишком много подарков, хотя еще не Рождество. Игроки начинают понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где существует характер»