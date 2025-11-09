  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Журова о международных стартах в России: «Федерации в ряде видов спорта заинтересованы. Наш уровень организации по сравнению с другими странами – как день и ночь»
15

Депутат Журова о международных стартах в России: «Федерации в ряде видов спорта заинтересованы. Наш уровень организации по сравнению с другими странами – как день и ночь»

Светлана Журова оценила шансы на проведение международных соревнований в России.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы на проведение международных соревнований в России.

– Верите, что скоро могут и российских футболистов с хоккеистами на международную арену вернуть?

– Конечно. Могу сказать, что международные федерации знают, как мы проводим соревнования, они заинтересованы в том, чтобы проводить соревнования в России в ряде видов спорта.

У нас совсем другой уровень организации, чем во многих странах. А мне есть с чем сравнивать, бывали разные случаи. Конечно, если сравнить то, как проводят соревнования у нас и в других странах, это как день и ночь бывает, – сказала Журова.

Журова о критике Fan ID: «Не понимаю природу этого. Для некоторых людей это приятный сувенир. Все возмущающиеся, скорее всего, сами имеют паспорт болельщика»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСветлана Журова
Политика
logoМатч ТВ
отстранение и возвращение России
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова о критике Fan ID: «Не понимаю природу этого. Для некоторых людей это приятный сувенир. Все возмущающиеся, скорее всего, сами имеют паспорт болельщика»
вчера, 09:23
Депутат Журова о расширении Fan ID: «Сделают единый для всех видов спорта, скорее всего – так будет проще людям. Будет удобно смотреть, кто и куда сходил, составить рейтинг»
7 ноября, 19:03
Журова о 900-м голе Овечкина: «Не думаю, что Биннингтон хотел украсть шайбу. Ему бы никто не дал ее забрать. Она стоит больших денег на аукционе»
7 ноября, 11:59
Главные новости
Губерниев о СКА: «Команда вышла на закритические углы атаки, выражаясь языком пилотов. После этого может быть плоский штопор и сваливание»
1 минуту назад
СКА заплатит Лайпсику 21 млн рублей за этот сезон (Артур Хайруллин)
46 минут назад
Рендулич о Fan ID в КХЛ: «Не думаю, что это хорошая идея – на футбол многие перестали ходить. В Европе можно взять билет, пройти на стадион, купить пиво и посмотреть игру»
сегодня, 12:06
КХЛ. «Металлург» играет с «Барысом», «Амур» победил «Автомобилист», «Адмирал» уступил «Трактору»
сегодня, 12:01Live
Рябкина удалили за драку в игре АХЛ. У 18-летнего форварда 3 очка и 42 минуты штрафа за 10 матчей в фарме «Каролины»
сегодня, 11:40Видео
СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24
сегодня, 11:10
Салливан после 0:5 с «Айлендерс»: «Рейнджерс» проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов «2 в 1» – это необъяснимо»
сегодня, 10:47
Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»
сегодня, 10:22
Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи – дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ – это просто космос, невероятно»
сегодня, 10:11
Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Петтерссон про 3 гола в 16 играх за «Ванкувер»: «Я всегда был ориентирован на пас, так я вижу игру. У меня хороший бросок, но я стараюсь найти идеальное решение»
14 минут назад
«Калгари» вызвал Мироманова из АХЛ вместо Пареха. 19-летний защитник выбыл на несколько недель из-за травмы
31 минуту назад
Гру о 3:1 с «Адмиралом»: «Отмечу игру Дриджера и «Трактора» в целом. Хорошая победа, мне понравилось наше выступление»
сегодня, 12:16
Тренер «Амура» Андриевский о 3:0 с «Автомобилистом»: «Доволен содержанием игры. Хорошо сыграли в атаке, остальное уже не так важно»
сегодня, 11:22
Тамбиев про 1:3 с «Трактором»: «Сегодня был хаос и сатурацию не выправить. Извиняюсь перед болельщиками «Адмирала» за первые 35 минут»
сегодня, 10:58
Заварухин о 0:3 с «Амуром»: «Автомобилист» мог забивать до первого гола – игра повернулась бы в другую сторону. Надо было больше закрывать вратаря»
сегодня, 10:33
У Сергачева «-3», у Симашева «-2» в полезности в матче с «Монреалем» (2:6). Защитники «Юты» не набрали очков
сегодня, 09:48
Ничушкин – без очков в игре с «Эдмонтоном» (9:1). Форвард «Колорадо» не забивает 5 матчей подряд
сегодня, 09:08
Бучневич прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сиэтлом». У форварда «Сент-Луиса» 2+5 за 16 игр в сезоне
сегодня, 08:56
У Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ – «плюс 16». «Рейнджерс» обменяли защитника в «Анахайм» в прошлой регулярке
сегодня, 08:13