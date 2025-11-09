Депутат Журова о международных стартах в России: «Федерации в ряде видов спорта заинтересованы. Наш уровень организации по сравнению с другими странами – как день и ночь»

Светлана Журова оценила шансы на проведение международных соревнований в России.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила шансы на проведение международных соревнований в России.

– Верите, что скоро могут и российских футболистов с хоккеистами на международную арену вернуть?

– Конечно. Могу сказать, что международные федерации знают, как мы проводим соревнования, они заинтересованы в том, чтобы проводить соревнования в России в ряде видов спорта.

У нас совсем другой уровень организации, чем во многих странах. А мне есть с чем сравнивать, бывали разные случаи. Конечно, если сравнить то, как проводят соревнования у нас и в других странах, это как день и ночь бывает, – сказала Журова.

