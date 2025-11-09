«Металлург» одержал 4-ю победу подряд – 4:1 с «Барысом». Толчинский сделал дубль и прервал серию из 11 игр без голов

«Металлург» обыграл «Барыс» в матче FONBET КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Металлургом» проходил в Астане и завершился победой гостей (4:1).

Нападающий Сергей Толчинский сделал дубль и прервал безголевую серию из 11 матчей. На его счету стало 6 (3+3) очков за 20 игр в этом сезоне.

«Металлург » одержал четвертую победу подряд и лидирует в Восточной конференции, набрав 40 очков за 25 игр.

«Барыс » остался на восьмой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 21 очко после 26 матчей.

Клуб из Казахстана 15 ноября в гостях сыграет с «Локомотивом», «Металлург» 12 ноября примет «Ладу».