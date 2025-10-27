«Спартак» обменял Савикова в СКА, получив взамен деньги, Сельдемирова и права на Хуснутдинова

Егор Савиков перешел в СКА из «Спартака».

Красно-белые в обмене получили денежную компенсацию, права на 23-летнего форварда Марата Хуснутдинова , а также 17-летнего нападающего Максима Сельдемирова.

22-летний Егор Савиков не провел ни одного матча в этом сезоне, поскольку ранее не соглашался подписать контракт со «Спартаком ». Сообщалось, что ему предлагали 8-9 млн рублей в год по новому соглашению.

Хуснутдинов на данный момент выступает за «Бостон» в НХЛ.

Сельдемиров набрал 7 (1+6) очков в 14 матчах в текущем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.