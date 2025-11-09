  • Спортс
  Губерниев о СКА: «Команда вышла на закритические углы атаки, выражаясь языком пилотов. После этого может быть плоский штопор и сваливание»
12

Губерниев о СКА: «Команда вышла на закритические углы атаки, выражаясь языком пилотов. После этого может быть плоский штопор и сваливание»

Дмитрий Губерниев оценил положение СКА в сезоне FONBET КХЛ.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил положение СКА в текущем FONBET чемпионате КХЛ.

Накануне армейцы обыграли московское «Динамо» (3:2), но остались на девятом месте в Западной конференции, набрав 24 очка за 23 матча.

«Победа над «Динамо» только маленький шаг в комплексе реанимации СКА. Еще нужно предпринимать кардинальные меры, чтобы выйти из этого пике.

Команда сейчас вышла, выражаясь языком пилотов, на закритические углы атаки, а после этого может быть плоский штопор и сваливание.

Ларионов чуть‑чуть потянул штурвал и самолет чуть‑чуть набрал скорость, но еще далеко до выравнивания позиций», – сказал Губерниев.

Ларионов о 3:2 с «Динамо»: «Не хочу говорить много высокопарных слов, это лишь маленький штрих той игры, которую хотим видеть. Поздравляю ребят с волевой победой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
