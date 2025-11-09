«Калгари» вызвал Мироманова из АХЛ вместо Пареха. 19-летний защитник выбыл на несколько недель из-за травмы

«Калгари» вызвал Даниила Мироманова из АХЛ.

«Калгари » вызвал из АХЛ 28-летнего защитника Даниила Мироманова .

В этом сезоне россиянин провел 1 матч в НХЛ и 7 игр – за фарм-клуб «Флэймс», в составе которого набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 6».

Канадский клуб также перевел в список травмированных 19-летнего защитника Зэйна Пареха , получившего повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (0:4).

Отмечается, что Парех пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела.