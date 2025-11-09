Ларионов о СКА: «Мы дарили слишком много подарков, хотя еще Рождество не началось. Игроки начинают понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где существует характер»
Игорь Ларионов оценил игру СКА в матче с «Динамо» Москва.
Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче против московского «Динамо» (3:2).
СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.
– По сегодняшней игре был виден прогресс команды. Согласны?
– Каждый игрок начинает понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где существует характер, помимо мастерства и атаки. Без этого нельзя добиться успеха. Конечно, важна игровая дисциплина. Хорошо, что вы это отметили.
Говорить много не хочется. Это лишь одна игра. Мы слишком много дарили подарков в этом году, хотя еще Рождество не началось, – сказал Ларионов.
СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости