Игорь Ларионов оценил игру СКА в матче с «Динамо» Москва.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре команды в матче против московского «Динамо» (3:2).

СКА выиграл 2-ю игру подряд. На данный момент команда Ларионова идет на 9-м месте в таблице Запада с 24 очками после 23 игр.

– По сегодняшней игре был виден прогресс команды. Согласны?

– Каждый игрок начинает понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где существует характер, помимо мастерства и атаки. Без этого нельзя добиться успеха. Конечно, важна игровая дисциплина. Хорошо, что вы это отметили.

Говорить много не хочется. Это лишь одна игра. Мы слишком много дарили подарков в этом году, хотя еще Рождество не началось, – сказал Ларионов.

СКА прервал 6-матчевую победную серию «Динамо» Москва. Команда Ларионова выиграла 2-ю игру подряд