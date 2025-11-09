Тренер «Амура» Андриевский о 3:0 с «Автомобилистом»: «Доволен содержанием игры. Хорошо сыграли в атаке, остальное уже не так важно»

Александр Андриевский оценил игру «Амура» с «Автомобилистом».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский прокомментировал победу над «Автомобилистом » (3:0) в матче FONBET КХЛ.

«Конечно, всем довольным быть нельзя, но содержанием игры, особенно на фоне прошлого матча, – это да. Мы сыграли лучше, чем с «Металлургом» (1:3), были целостнее во всех линиях – и в обороне, и в атаке. Соответственно, отсюда и результат такой.

Мне кажется, ключевое – то, что мы забили сегодня два гола. То есть хорошо сыграли в атаке. Остальное – уже не так важно», – сказал Андриевский .

