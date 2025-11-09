Тренер «Амура» Андриевский о 3:0 с «Автомобилистом»: «Доволен содержанием игры. Хорошо сыграли в атаке, остальное уже не так важно»
Александр Андриевский оценил игру «Амура» с «Автомобилистом».
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Александр Андриевский прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:0) в матче FONBET КХЛ.
«Конечно, всем довольным быть нельзя, но содержанием игры, особенно на фоне прошлого матча, – это да. Мы сыграли лучше, чем с «Металлургом» (1:3), были целостнее во всех линиях – и в обороне, и в атаке. Соответственно, отсюда и результат такой.
Мне кажется, ключевое – то, что мы забили сегодня два гола. То есть хорошо сыграли в атаке. Остальное – уже не так важно», – сказал Андриевский.
Заварухин о 0:3 с «Амуром»: «Автомобилист» мог забивать до первого гола – игра повернулась бы в другую сторону. Надо было больше закрывать вратаря»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости