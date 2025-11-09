Николай Заварухин о поражении «Автомобилиста»: вратарь «Амура» здорово сыграл.

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ с «Амуром » (0:3).

«До первого гола могли забивать, и игра повернулась бы в другую сторону. Вратарь здорово сыграл, и моментов создали недостаточно.

Разберем все моменты. Надо было больше закрывать вратаря и больше агрессии создавать перед ним», – сказал Заварухин .