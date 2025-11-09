Рябкина удалили за драку в игре АХЛ. У 18-летнего форварда 3 очка и 42 минуты штрафа за 10 матчей в фарме «Каролины»

Иван Рябкин получил 10 минут штрафа за драку в игре АХЛ.

18-летний нападающий системы «Каролины» Иван Рябкин получил удаление на 10 минут за драку в матче АХЛ между «Чикаго Вулвс» и «Айова Уайлд» (4:0).

Инцидент произошел в конце второго периода, когда форвард «Айовы» Джерри Мэйхью врезался в голкипера «Вулвс» Амира Мифтахова. Рябкин стал участником продолжительной стычки, за что судьи дали ему дисциплинарный штраф.

Мифтахов смог продолжить игру и отразил все 25 бросков в створ ворот. Всего в этом сезоне у него 6 матчей в АХЛ и 89,7% сэйвов.

У Рябкина 3 (0+3) очка в 10 играх за «Вулвс». У него также 42 минуты штрафа – 5-й показатель во всей лиге.