Экс-защитник «Монреаля» Свобода выставил на аукцион чемпионский перстень-1986. Доход пойдет на поддержку реабилитационного центра для женщин

На аукцион выставлен чемпионский перстень Кубка Стэнли-1986.

Обладатель Кубка Стэнли 1986 года в составе «Монреаля » Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень.

Бывший защитник сборной Чехословакии и Чехии продает его с благотворительной целью: доход пойдет на поддержку реабилитационного центра, который предоставляет жилье женщинам, сталкивающимся с зависимостью.

Кольцо украшено двадцатью тремя бриллиантами (по числу побед «Канадиенс» в Кубке Стэнли на тот момент) и весит около 34 граммов.

Аукцион продлится до конца ноября, текущая цена лота – 5 849 долларов.

Свобода провел в НХЛ 17 сезонов, 8 из них за «Монреаль». Он провел 1155 матчей в лиге с учетом плей-офф и один раз побеждал в Кубке Стэнли.

Фото: classicauctions.net