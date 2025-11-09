Экс-защитник «Монреаля» Свобода выставил на аукцион чемпионский перстень-1986. Доход пойдет на поддержку реабилитационного центра для женщин
На аукцион выставлен чемпионский перстень Кубка Стэнли-1986.
Обладатель Кубка Стэнли 1986 года в составе «Монреаля» Петр Свобода выставил на аукцион свой чемпионский перстень.
Бывший защитник сборной Чехословакии и Чехии продает его с благотворительной целью: доход пойдет на поддержку реабилитационного центра, который предоставляет жилье женщинам, сталкивающимся с зависимостью.
Кольцо украшено двадцатью тремя бриллиантами (по числу побед «Канадиенс» в Кубке Стэнли на тот момент) и весит около 34 граммов.
Аукцион продлится до конца ноября, текущая цена лота – 5 849 долларов.
Свобода провел в НХЛ 17 сезонов, 8 из них за «Монреаль». Он провел 1155 матчей в лиге с учетом плей-офф и один раз побеждал в Кубке Стэнли.
Фото: classicauctions.net
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Classic Auctions
