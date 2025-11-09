Салливан после 0:5 с «Айлендерс»: «Рейнджерс» проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов «2 в 1» – это необъяснимо»
Тренер «Рейнджерс» после 0:5 с «Айлендерс»: мы проиграли сами себе.
Главный тренер «Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал домашнее поражение от «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:5).
Клуб из Нью-Йорка проиграл все семь домашних матчей в этом сезоне, пять из них – всухую.
«Проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов «2 в 1», один раз – за 30 секунд до конца. Для меня это необъяснимо.
Сегодняшняя история сильно отличается от других домашних игр. Мы делали вещи, нехарактерные для нашей команды. Не знаю, связано ли это с большим желанием победить дома.
Нельзя давать сопернику столько выходов «2 в 1» и рассчитывать, что выиграешь много матчей», – сказал Салливан.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: New York Post
