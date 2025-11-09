  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тамбиев про 1:3 с «Трактором»: «Сегодня был хаос и сатурацию не выправить. Извиняюсь перед болельщиками «Адмирала» за первые 35 минут»
2

Тамбиев про 1:3 с «Трактором»: «Сегодня был хаос и сатурацию не выправить. Извиняюсь перед болельщиками «Адмирала» за первые 35 минут»

Леонид Тамбиев о поражении «Адмирала» от «Трактора»: сегодня был хаос.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ против «Трактора» (1:3).

– Искренне хочу извиниться перед нашими болельщиками за первые 35 минут матча. Вся борьба и единоборства проиграны, 35 минут хаоса. Потом соперник играл на удержание счета, мы забегали, задвигались, начали выигрывать борьбу. Создали массу голевых моментов, но уже было поздно.

Мы такие матчи переламывать не умеем. Почему так? Не могу сказать. Мне сложно комментировать. Получается, что нас хватает на один матч. Жаль. Нужно играть с первой секунды, сегодня у нас это не получилось.

– Команда забывала возвращаться в оборону. Неужели скорость соперника настолько превышала скорость хоккеистов вашей команды?

– Говорили команде, что соперник – одна из лучших команд по контратакам. Это все вместе: и обрезы защитников, и потери на чужой синей линии, и удаления в зоне атаки. Как снежный ком. В какой‑то момент команда становится неуправляемой, сегодня был хаос. И сатурацию не выправить.

Смена за сменой повторяются одни и те же ошибки и неправильные действия. А это жестко наказывается. Играть нужно строго. Дело не в том, что не возвращались. Они бежали, но соперника было не догнать, поезд уходит, – сказал Тамбиев.

«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoТрактор
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тамбиев об игре в боулинг перед матчем с «Авангардом»: «Надо же вожжи иногда немножко отпускать. Ребята предложили – я поддержал идею, сработало. Завтра в бильярд поедем»
7 ноября, 13:59
Тамбиев о спаренных матчах: «Первые игры «Адмиралу» всегда тяжело даются – дело в перелетах и в смене часовых поясов. Это любому человеку будет даваться очень сложно»
27 октября, 20:36
Главные новости
СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24
23 минуты назад
Салливан после 0:5 с «Айлендерс»: «Рейнджерс» проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов «2 в 1» – это необъяснимо»
46 минут назад
Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»
сегодня, 10:22
Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи – дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ – это просто космос, невероятно»
сегодня, 10:11
Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»
сегодня, 09:59
«Амур» дома обыграл «Автомобилист» – 3:0. Дорожко сделал 39 сэйвов
сегодня, 09:35
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Барысом», «Амур» победил «Автомобилист», «Адмирал» уступил «Трактору»
сегодня, 09:22
«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36
сегодня, 09:20
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Колорадо» в гостях у «Ванкувера»
сегодня, 08:43
Роман Ротенберг: «Хоккей – это высокие технологии. Активно строим инфраструктуру, развиваем методики и обучаем тренеров. Наши дети прогрессируют»
сегодня, 08:34
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский о 3:0 с «Автомобилистом»: «Доволен содержанием игры. Хорошо сыграли в атаке, остальное уже не так важно»
11 минут назад
Заварухин о 0:3 с «Амуром»: «Автомобилист» мог забивать до первого гола – игра повернулась бы в другую сторону. Надо было больше закрывать вратаря»
сегодня, 10:33
У Сергачева «-3», у Симашева «-2» в полезности в матче с «Монреалем» (2:6). Защитники «Юты» не набрали очков
сегодня, 09:48
Ничушкин – без очков в игре с «Эдмонтоном» (9:1). Форвард «Колорадо» не забивает 5 матчей подряд
сегодня, 09:08
Бучневич прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сиэтлом». У форварда «Сент-Луиса» 2+5 за 16 игр в сезоне
сегодня, 08:56
У Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ – «плюс 16». «Рейнджерс» обменяли защитника в «Анахайм» в прошлой регулярке
сегодня, 08:13
Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой». У форварда фарма «Юты» 7+6 в 12 играх в сезоне
сегодня, 07:55
Лео Карлссон с 2+1, Маккиннон с 2+2 и Сорокин с шатаутом против «Рейнджерс» при 33 сэйвах – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:40
Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне
сегодня, 07:30
Воронков набрал 1+2 с «Ванкувером», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 13 баллов и «+10» в 14 играх в сезоне
сегодня, 07:18Видео