Тамбиев про 1:3 с «Трактором»: «Сегодня был хаос и сатурацию не выправить. Извиняюсь перед болельщиками «Адмирала» за первые 35 минут»

Леонид Тамбиев о поражении «Адмирала» от «Трактора»: сегодня был хаос.

Главный тренер «Адмирала » Леонид Тамбиев прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ против «Трактора » (1:3).

– Искренне хочу извиниться перед нашими болельщиками за первые 35 минут матча. Вся борьба и единоборства проиграны, 35 минут хаоса. Потом соперник играл на удержание счета, мы забегали, задвигались, начали выигрывать борьбу. Создали массу голевых моментов, но уже было поздно.

Мы такие матчи переламывать не умеем. Почему так? Не могу сказать. Мне сложно комментировать. Получается, что нас хватает на один матч. Жаль. Нужно играть с первой секунды, сегодня у нас это не получилось.

– Команда забывала возвращаться в оборону. Неужели скорость соперника настолько превышала скорость хоккеистов вашей команды?

– Говорили команде, что соперник – одна из лучших команд по контратакам. Это все вместе: и обрезы защитников, и потери на чужой синей линии, и удаления в зоне атаки. Как снежный ком. В какой‑то момент команда становится неуправляемой, сегодня был хаос. И сатурацию не выправить.

Смена за сменой повторяются одни и те же ошибки и неправильные действия. А это жестко наказывается. Играть нужно строго. Дело не в том, что не возвращались. Они бежали, но соперника было не догнать, поезд уходит, – сказал Тамбиев.

