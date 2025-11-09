Петтерссон про 3 гола в 16 играх за «Ванкувер»: «Я всегда был ориентирован на пас, так я вижу игру. У меня хороший бросок, но я стараюсь найти идеальное решение»
Нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон прокомментировал свою результативность на старте регулярного чемпионата НХЛ.
26-летний швед со средней годовой зарплатой в 11,6 млн долларов набрал 11 (3+8) очков за 16 матчей при полезности «плюс 1».
«Согласен, я могу бросать чаще, меня ничто не сдерживает. Я всегда был игроком, который ориентирован на пас. Если мне кажется, что я могу вывести кого-то из партнеров на лучшую позицию, то всегда так делаю. Так я вижу игру.
Это определенный настрой, который можно улучшить. У меня хороший бросок, но последнее время я не так много забиваю, поэтому стараюсь найти хороший пас. Всегда пытаюсь найти идеальное решение», – заявил Петтерссон.
