Форвард «Флориды» Гаджович пропустит 3 месяца из-за травмы. Ранее на долгий срок выбыли Барков, Ткачак и Куликов
Джона Гаджович из «Флориды» пропустит 3 месяца из-за травмы.
Нападающий «Флориды» Джона Гаджович перенесет операцию после травмы верхней части тела и пропустит три месяца.
27-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:0), который состоялся 25 октября.
В этом сезоне Гаджович провел 10 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 1».
Ранее «Пантерс» лишились из-за травм на долгий срок Александра Баркова, Мэттью Ткачака, Дмитрия Куликова и Томаша Носека.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кэти Энглесон
