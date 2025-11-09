  • Спортс
  • Форвард «Флориды» Гаджович пропустит 3 месяца из-за травмы. Ранее на долгий срок выбыли Барков, Ткачак и Куликов
2

Форвард «Флориды» Гаджович пропустит 3 месяца из-за травмы. Ранее на долгий срок выбыли Барков, Ткачак и Куликов

Джона Гаджович из «Флориды» пропустит 3 месяца из-за травмы.

Нападающий «Флориды» Джона Гаджович перенесет операцию после травмы верхней части тела и пропустит три месяца.

27-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата с «Вегасом» (3:0), который состоялся 25 октября.

В этом сезоне Гаджович провел 10 матчей и набрал 3 (0+3) очка при полезности «плюс 1».

Ранее «Пантерс» лишились из-за травм на долгий срок Александра Баркова, Мэттью Ткачака, Дмитрия Куликова и Томаша Носека.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кэти Энглесон
logoДжона Гаджович
logoНХЛ
травмы
logoФлорида
