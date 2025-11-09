СКА заплатит Лайпсику 21 млн рублей за этот сезон (Артур Хайруллин)
СКА заплатит Брендану Лайпсику 21 млн рублей за сезон.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата новичка СКА Брендана Лайпсика составит 21 миллион рублей в год.
Сегодня 31-летний нападающий подписал с армейцами соглашение до конца сезона-2025/26.
В прошлом FONBET чемпионате КХЛ Лайпсик набрал 24 (12+12) очка за 61 игру в составе «Автомобилиста» и «Сибири» с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости