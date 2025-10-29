Бабенко вошел в штаб СКА. Экс-тренер «Ак Барса» и «Витязя» играл за армейцев в сезоне-2008/09

Юрий Бабенко вошел в тренерский штаб СКА.

На уровне КХЛ специалист работал помощником главного тренера в «Динамо», «Ак Барсе» и ЦСКА, был временно исполняющим обязанности в казанском клубе, а также возглавлял «Витязь» в регулярке-2021/22.

Во время игровой карьеры Бабенко выступал за СКА в сезоне-2008/09 и провел за клуб 49 матчей с учетом плей-офф.

«Два Кубка Гагарина в игровой карьере, почти 10 лет работы в сборных России и клубах КХЛ – в тренерской.

Рады снова видеть Юрия Ивановича в Санкт-Петербурге, желаем успехов и плодотворной работы!» – сказано в сообщении пресс-службы СКА .

