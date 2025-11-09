  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Айлендерс», отразив 21 из 25 бросков. Поражение – 8-е в 12 играх в сезоне (90,9% сэйвов, КН 2,41)

Игорь Шестеркин пропустил 4 шайбы в матче с «Айлендерс».

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (0:5). 

29-летний россиянин отразил 21 из 25 бросков, четвертая шайба победителей в матче была заброшена в пустые ворота. 

В текущем сезоне у Шестеркина 4 победы и 8 поражений в 12 играх при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,41. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
