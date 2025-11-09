Демидов сделал передачу в матче против «Юты». У форварда «Монреаля» 13 очков в 15 играх в сезоне

Иван Демидов сделал передачу в матче с «Ютой».

Форвард «Монреаля » Иван Демидов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2).

В активе 19-летнего россиянина стало 13 (4+9) очков в 15 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 13:47.

Сегодня Демидов (13:18, «+2») также отметился 1 броском в створ.