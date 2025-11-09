  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»
5

Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»

Губернатор Челябинской области: есть планы на новую арену для «Трактора».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что у региона есть планы на строительство новой арены для «Трактора».

– Учитывая популярность хоккея в Челябинске, многие считают, что вместимость арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в 7,5 тыс. зрителей недостаточна для игр КХЛ. В ближайшие годы есть возможность это исправить?

– У нас есть планы на новую арену.

– На ее строительство с нуля?

– Да. Реконструкция действующей арены «Трактор» имени Валерия Белоусова нецелесообразна.

Как вы знаете, мы представлены во всех хоккейных лигах – и в КХЛ, и в ВХЛ, и в МХЛ, и в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ). Так что потребность в нынешнем стадионе будет в любом случае. Но касательно матчей «Трактора» в КХЛ речь идет именно о новой современной арене. Мы об этом думаем.

– Есть понимание, какая будет вместимость?

– Пока ничего на этот счет комментировать не могу, – сказал Текслер.

«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Известия»
Алексей Текслер
logoКХЛ
logoТрактор
болельщики
Арена-Трактор им. Валерия Белоусова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губернатор Челябинской области: «Дерби «Металлурга» с «Трактором» – одно из важных событий для региона и страны, оно украшает турнир. Главная цель для наших клубов – Кубок Гагарина»
7 ноября, 11:53
Дэй о Челябинске: «Живу здесь год, я в восторге! Это небольшой город, здесь многие больны хоккеем. Часто хожу в баню, мне нравится играть в гольф, но подходящее поле найти сложно»
18 октября, 21:17
Дриджер о России: «Люди здесь добрые, очень любят хоккей – даже больше, чем в Канаде. Удивило, насколько вкусная здесь еда»
12 сентября, 16:54
Главные новости
СКА подписал контракт с Лайпсиком до конца сезона. Форвард играл за армейцев в сезоне-2023/24
24 минуты назад
Салливан после 0:5 с «Айлендерс»: «Рейнджерс» проиграли сами себе. Нам трижды забили после выходов «2 в 1» – это необъяснимо»
47 минут назад
Гру о Кравцове: «Пройдет медосмотр и посмотрим, когда он присоединится к команде. Виталия заботят результаты «Трактора», ему не все равно»
сегодня, 10:22
Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи – дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ – это просто космос, невероятно»
сегодня, 10:11
«Амур» дома обыграл «Автомобилист» – 3:0. Дорожко сделал 39 сэйвов
сегодня, 09:35
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Барысом», «Амур» победил «Автомобилист», «Адмирал» уступил «Трактору»
сегодня, 09:22
«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36
сегодня, 09:20
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Колорадо» в гостях у «Ванкувера»
сегодня, 08:43
Роман Ротенберг: «Хоккей – это высокие технологии. Активно строим инфраструктуру, развиваем методики и обучаем тренеров. Наши дети прогрессируют»
сегодня, 08:34
Демидов – 1-й новичок «Монреаля» с 1985 года, набравший 13+ очков за 15 игр со старта сезона
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский о 3:0 с «Автомобилистом»: «Доволен содержанием игры. Хорошо сыграли в атаке, остальное уже не так важно»
12 минут назад
Тамбиев про 1:3 с «Трактором»: «Сегодня был хаос и сатурацию не выправить. Извиняюсь перед болельщиками «Адмирала» за первые 35 минут»
36 минут назад
Заварухин о 0:3 с «Амуром»: «Автомобилист» мог забивать до первого гола – игра повернулась бы в другую сторону. Надо было больше закрывать вратаря»
сегодня, 10:33
У Сергачева «-3», у Симашева «-2» в полезности в матче с «Монреалем» (2:6). Защитники «Юты» не набрали очков
сегодня, 09:48
Ничушкин – без очков в игре с «Эдмонтоном» (9:1). Форвард «Колорадо» не забивает 5 матчей подряд
сегодня, 09:08
Бучневич прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сиэтлом». У форварда «Сент-Луиса» 2+5 за 16 игр в сезоне
сегодня, 08:56
У Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ – «плюс 16». «Рейнджерс» обменяли защитника в «Анахайм» в прошлой регулярке
сегодня, 08:13
Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой». У форварда фарма «Юты» 7+6 в 12 играх в сезоне
сегодня, 07:55
Лео Карлссон с 2+1, Маккиннон с 2+2 и Сорокин с шатаутом против «Рейнджерс» при 33 сэйвах – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:40
Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне
сегодня, 07:30