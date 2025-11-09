Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»

Губернатор Челябинской области: есть планы на новую арену для «Трактора».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что у региона есть планы на строительство новой арены для «Трактора ».

– Учитывая популярность хоккея в Челябинске, многие считают, что вместимость арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в 7,5 тыс. зрителей недостаточна для игр КХЛ. В ближайшие годы есть возможность это исправить?

– У нас есть планы на новую арену.

– На ее строительство с нуля?

– Да. Реконструкция действующей арены «Трактор» имени Валерия Белоусова нецелесообразна.

Как вы знаете, мы представлены во всех хоккейных лигах – и в КХЛ, и в ВХЛ, и в МХЛ, и в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ). Так что потребность в нынешнем стадионе будет в любом случае. Но касательно матчей «Трактора» в КХЛ речь идет именно о новой современной арене. Мы об этом думаем.

– Есть понимание, какая будет вместимость?

– Пока ничего на этот счет комментировать не могу, – сказал Текслер .

«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36