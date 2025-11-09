Губернатор Челябинской области о стадионе «Трактора»: «Реконструкция нецелесообразна. Есть планы на новую и современную арену»
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что у региона есть планы на строительство новой арены для «Трактора».
– Учитывая популярность хоккея в Челябинске, многие считают, что вместимость арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в 7,5 тыс. зрителей недостаточна для игр КХЛ. В ближайшие годы есть возможность это исправить?
– У нас есть планы на новую арену.
– На ее строительство с нуля?
– Да. Реконструкция действующей арены «Трактор» имени Валерия Белоусова нецелесообразна.
Как вы знаете, мы представлены во всех хоккейных лигах – и в КХЛ, и в ВХЛ, и в МХЛ, и в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ). Так что потребность в нынешнем стадионе будет в любом случае. Но касательно матчей «Трактора» в КХЛ речь идет именно о новой современной арене. Мы об этом думаем.
– Есть понимание, какая будет вместимость?
– Пока ничего на этот счет комментировать не могу, – сказал Текслер.
