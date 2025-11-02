Демидов – первый новичок с 10 очками в текущем сезоне НХЛ. Второе место в гонке делят Шефер, Байум и Финни – у всех по 8 баллов

Иван Демидов – первый новичок с 10 очками в текущем сезоне НХЛ.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов набрал 10-е очко в сезоне, забив гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:3 ОТ).

19-летний россиянин единолично возглавляет гонку бомбардиров среди игроков, претендующих на приз лучшему новичку («Колдер Трофи»).

У Ивана 10 (3+7) очков в 12 играх. Второе место в гонке делят три игрока – 20-летний форвард Эммитт Финни («Детройт », 8 баллов в 12 играх, 4+4), защитники Мэттью Шефер (18 лет, «Айлендерс», 8 в 11, 3+5) и Зеев Байум (19 лет, «Миннесота», 8 в 13, 2+6, полезность «минус 10»).