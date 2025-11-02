10 очков Демидова в 12 играх сезона НХЛ – лучший результат для новичков «Монреаля» с 1990 года

Иван Демидов показал лучший результат для новичков «Монреаля» за 35 лет.

19-летний нападающий «Монреаля » Иван Демидов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 ОТ).

Он набрал 10-е (3+7) очко в 12-м матче сезона. Это лучший показатель для новичков «Канадиенс» с сезона-1989/90. Тогда Стефан Лебо заработал 10 очков за 11 игр.

Демидов забросил 3-ю шайбу в сезоне, переведя матч с «Оттавой» в овертайм на 58-й минуте. У него 10 очков и «+4» в 12 играх