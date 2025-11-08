Гатиятулин об 1:3 от «Локомотива»: «Было много хороших отрезков. Обидно, что остались без очков, но вопросы к нам самим»

Анвар Гатиятулин высказался о матче «Ак Барса» с «Локомотивом».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Локомотивом » (1:3).

– Вторая за два дня интенсивная игра. Было много хороших отрезков, в важные моменты ребята проявляли себя с хорошей стороны. Обидно, что остались без очков, но вопросы к нам самим.

– Показалось, что первый период вам не очень удался. Что говорили ребятам в перерыве?

– Одна из основных задач по сезону – поймать основательность. Было понимание, что инициатива будет переходить от одной команды к другой. Ожидали активное начало. Ребята услышали, в чем нужно добавить, – сказал Гатиятулин.

«Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет 1-м на Западе. У «Ак Барса» 3-е поражение подряд