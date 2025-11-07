Хмелевски о Казани: «Красивый город. Парк Горького понравился, экстрим-парк «Урам» классный. Татарский – сложный, учу слова и фразы с женой»

Саша Хмелевски: Казань – красивый город, здесь есть все для комфортной жизни.

Нападающий «Ак Барса » Саша Хмелевски поделился впечатлениями о жизни в Казани.

– За тот месяц, что вы в Казани, успели ли посмотреть город? Может быть, с семьей или с партнерами по команде?

– Я и раньше бывал в Казани на выездах – красивый город, есть, где погулять. Парк Горького очень красивый, мне понравился, экстрим-парк «Урам» тоже классный. В этом городе есть все для комфортной жизни, это приятно.

– Болельщики очень тепло отнеслись к вашему желанию выучить несколько фраз по-татарски. Как часто удается практиковаться?

– У меня жена – татарка, и я иногда спрашиваю у нее пару слов. Она, конечно, тоже не говорит постоянно, но жила в Башкирии и кое-что знает на башкирском и татарском. Есть фразы, которые мы с ней заучиваем. Мне это интересно, я люблю изучать языки.

– Судя по тому, как быстро вы выучили русский язык, совсем скоро сможете давать интервью по-татарски.

– Это будет высший пилотаж (смеется)! Будет очень непросто, все-таки, сложный язык, – сказал Саша Хмелевски.