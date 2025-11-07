Хмелевски о том, что отец Маска посетил матч «Ак Барса»: «Удивило, что он приехал в Россию. Если бы сам Илон пришел на хоккей в Казани, был бы вообще разрыв»

Саша Хмелевски был удивлен, что отец Илона Маска посетил матч КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о том, что отец Илона Маска Эррол посетил матч FONBET Чемпионата КХЛ между казанским клубом и «Адмиралом» (5:3).

– За вашим дублем в ворота «Адмирала» с трибун наблюдал отец Илона Маска Эррол. Знали об этом?

– Нет, мне только после матча сказали, что он был на трибунах. Очень интересно, что он приехал в Россию, это удивило. Было бы круто, если бы сам Илон Маск пришел на хоккей в Казани, это был бы вообще разрыв, – сказал Саша Хмелевски .

