Хмелевски о том, что отец Маска посетил матч «Ак Барса»: «Удивило, что он приехал в Россию. Если бы сам Илон пришел на хоккей в Казани, был бы вообще разрыв»

Саша Хмелевски был удивлен, что отец Илона Маска посетил матч КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался о том, что отец Илона Маска Эррол посетил матч FONBET Чемпионата КХЛ между казанским клубом и «Адмиралом» (5:3).

– За вашим дублем в ворота «Адмирала» с трибун наблюдал отец Илона Маска Эррол. Знали об этом?

– Нет, мне только после матча сказали, что он был на трибунах. Очень интересно, что он приехал в Россию, это удивило. Было бы круто, если бы сам Илон Маск пришел на хоккей в Казани, это был бы вообще разрыв, – сказал Саша Хмелевски.

Отец Илона Маска, посетивший матч «Ак Барса»: «Казань напомнила Сан-Антонио в Техасе, но здесь лучше. На Западе говорят много лжи о России, это одна из самых передовых стран мира»

