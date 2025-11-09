«Бостон» выиграл 6 матчей подряд и идет на 5-м месте на Востоке. У команды ранее была серия из 6 поражений подряд
«Бостон» обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).
Победа стала для команды под руководством Марко Штурма 6-й подряд. Ранее в этом сезоне у нее была серия из 6 поражений подряд.
«Брюинс» набрали 20 очков в 17 играх и занимают 5-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
