«Бостон» выиграл 6 матчей подряд и идет на 5-м месте на Востоке. У команды ранее была серия из 6 поражений подряд

«Бостон» выиграл 6 матчей подряд и идет на 5-м месте на Востоке.

«Бостон » обыграл «Торонто » в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3).

Победа стала для команды под руководством Марко Штурма 6-й подряд. Ранее в этом сезоне у нее была серия из 6 поражений подряд.

«Брюинс» набрали 20 очков в 17 играх и занимают 5-е место в Восточной конференции.