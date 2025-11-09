Овечкин без очков против «Тампы»: 3 броска, 1 хит и «минус 1» за 17:49. У него 3+7 в 15 играх в сезоне
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Тампы».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:3).
40-летний россиянин не отметился результативными действиями. У него 10 (3+7) очков в 15 играх в сезоне при полезности «+3».
Сегодня Овечкин (17:49, «минус 1») отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Также нападающий допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости