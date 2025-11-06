2

Овечкин забил 977-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 39 шайб

Александр Овечкин забил 977-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в ворота «Сент-Луиса» (5:0, второй период) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Этот гол стал для россиянина 900-м в регулярках и 977-м в лиге с учетом плей-офф.

По этому показателю Александр Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов, 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

Опубликовал: Никита Надёжин
