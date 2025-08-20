  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
17

Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»

Александр Тихонов возмутился разницей бюджетов «Динамо» в футболе и хоккее.

«Хочу сказать про сравнение футбольных и хоккейных бюджетов. Знаю, что бюджет футбольного «Динамо» в два раза больше хоккейного, а отдачи никакой. Какого черта он в два раза больше? Хоккейные арены забиты все.

Я вчера был на товарищеском матче в Минске между ЦСКА и местным «Динамо». На матчи в столице Беларуси невозможно достать билеты, все давно распродано, интерес колоссальный. А потом мы обсуждаем про зарплаты пловцов и легкоатлетов. Конечно, там они не такие большие.

При этом все в России знают, что футбол у нас называют «пилорамой», через которую списывается огромное количество денег.

Содержание стадионов не годится никуда. В Мордовии арена, построенная к чемпионату мира, давно пустует. Но деньги были не из своего кармана, поэтому всем все равно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

«Динамо» не станет чемпионом, пока не купит нормального вратаря. У Карпина голкипер должен играть ногами, а Лещук и Лунев с руками дружат не до конца». Тумилович о московском клубе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoДинамо Минск
болельщики
logoДинамо Москва
logoАлександр Тихонов
logoКХЛ
logoпремьер-лига Россия
деньги
Мордовия Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг о «Сочи» в РПЛ: «Хотим видеть полные трибуны, было 3 тысячи зрителей, сейчас – 8 тысяч, сделали шаг вперед. В Сочи лучшие условия для развития спорта»
1710 августа, 16:20
«Авангард», СКА, «Динамо», ЦСКА и «Спартак» будут начинать домашние матчи в 19:30 по будням и в 17:00 по выходным. «Локомотив», «Торпедо», «Ак Барс» и «Автомобилист» – в 19:00 и 17:00
75 августа, 12:27Фото
Фетисов о КХЛ: «Навели порядок, лишили московских олигархов шансов подминать под себя другие команды. Это радует. ЦСКА мне сейчас не родной, тот закончился в СССР»
11911 июня, 05:30
Главные новости
Бучельников о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Заслужил отвагой и упорством. Он был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф»
4 минуты назад
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
125 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» играет с «Северсталью», «Авангард» встретится с «Сибирью»
643 минуты назадLive
Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд – Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в «Русской пятерке»
1сегодня, 08:43
Генменеджер «Трактора» о Фукале: «Ожидания Зака по зарплате не совпали с нашими возможностями. Понятен его уход на контракт жизни»
сегодня, 08:33
Бучельников о Ротенберге: «Человек живет хоккеем, хочет развивать молодежь и детей. Это полезно, чтобы в стране стало больше мировых звезд»
9сегодня, 08:21
Дементьев о СКА: «Ларионов – прогрессивный тренер. Если зерна попадут в благодатную почву, мы увидим самобытную и продуктивную команду»
3сегодня, 08:10
Губерниев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Клубу наплевать на международную политику. Он бы увековечил и хоккеиста из Монголии или Индии»
6сегодня, 06:15
Дементьев о переходах в СКА хороших знакомых Ларионова: «Я бы не искал никакой подоплеки. Когда команда покажет результат, все домыслы не будут иметь под собой оснований»
2сегодня, 05:29
Каменский о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Здорово, он великий игрок. Политика? НХЛ к этому не относится, там уважают и ценят наших хоккеистов»
5сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»
14 минут назад
Березин о реакции одноклубников на увольнение из «Лады»: «Никто не поверил – подумали, что это шутка. Обид нет, только благодарность за два сезона»
49 минут назад
Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)
сегодня, 07:55
Касатонов назвал переход Коваленко в ЦСКА лучшим в КХЛ в это межсезонье: «Николай отлично играл за «Торпедо», это серьезное усиление. Пройдя НХЛ, он получил опыт»
сегодня, 07:45
Ливо провел первую тренировку с «Трактором»
3сегодня, 07:30Фото
«Колорадо» подпишет контракт с Олофссоном на год (PuckPedia)
2сегодня, 07:15
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
сегодня, 07:00
Броссо о переходе в «Динамо»: «Говорили с Кудашовым, у нас общие цели и ожидания от сезона. Думаю, все ждут от команды победы в Кубке Гагарина»
сегодня, 06:58
Танков о Козыреве: «Андрей Леонидович поменял хоккей в главной лиге страны. Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»
1сегодня, 06:50
Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что Сид был моим наставником. Где бы я был без него?»
сегодня, 06:30