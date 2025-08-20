Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»

Александр Тихонов возмутился разницей бюджетов «Динамо» в футболе и хоккее.

«Хочу сказать про сравнение футбольных и хоккейных бюджетов. Знаю, что бюджет футбольного «Динамо » в два раза больше хоккейного, а отдачи никакой. Какого черта он в два раза больше? Хоккейные арены забиты все.

Я вчера был на товарищеском матче в Минске между ЦСКА и местным «Динамо ». На матчи в столице Беларуси невозможно достать билеты, все давно распродано, интерес колоссальный. А потом мы обсуждаем про зарплаты пловцов и легкоатлетов. Конечно, там они не такие большие.

При этом все в России знают, что футбол у нас называют «пилорамой», через которую списывается огромное количество денег.

Содержание стадионов не годится никуда. В Мордовии арена, построенная к чемпионату мира, давно пустует. Но деньги были не из своего кармана, поэтому всем все равно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов .

