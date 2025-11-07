«Трактор» может обменять Дюбе, чтобы подписать Кравцова. Зарплата Пьеррика – 40 млн рублей за сезон (Артур Хайруллин)

«Трактор» может расстаться с Пьерриком Дюбе, чтобы подписать Виталия Кравцова.

Как сообщает журналист «Спорт-Эспресса» Артур Хайруллин, «Трактору» нужно освободить место в платежной ведомости для контракта с нападающим Виталием Кравцовым , поэтому челябинский клуб может расстаться с форвардом Пьерриком Дюбе .

Сообщалось, что зарплата Дюбе составляет 40 млн рублей за год, контракт с ним рассчитан до конца этого сезона.

Ранее стало известно, что Кравцов прошел через драфт отказов – «Ванкувер» расторг с ним контракт. 25-летний форвард перешел в «Кэнакс» в межсезонье из «Трактора».

«Трактор» торгует нападающим Пьерриком Дюбе, чтобы расчистить место в платежной ведомости для подписания Виталия Кравцова», – написал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Кравцов провел 10 игр в АХЛ за «Эбботсфорд» и набрал 4 (1+3) балла. В прошлом сезоне он набрал 58 (27+31) очков в 66 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ. В плей-офф добавил 7 (6+1) очков в 19 играх. Права на форварда в КХЛ принадлежат «Трактору ».