ЦСКА поместил Мартина в список отказов: у канадца 5 побед в 14 матчах и 90,5% отраженных бросков. Ранее армейцы подписали Самонова
ЦСКА поместил Спенсера Мартина в список отказов.
ЦСКА поместил 30-летнего канадского вратаря Спенсера Мартина в список отказов. Напомним, московский клуб подписал контракт с голкипером в июле на 2 года.
В сезоне-2025/26 Мартин провел 14 матчей в регулярном FONBET Чемпионате КХЛ, одержал 5 побед, дважды сыграв на ноль и отразив 90,5% бросков.
2 ноября ЦСКА выменял вратаря Александра Самонова у «Салавата» на денежную компенсацию. Сегодня армейцы переподписали с ним контракт до 2027 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
