18-летний Миса забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Второй номер драфта-2025 вошел в топ-5 самых молодых авторов дебютного гола в истории «Сан-Хосе»

18-летний Майкл Миса забросил 1-ю шайбу в НХЛ.

Форвард «Шаркс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (6:5 ОТ).

На счету канадца, выбранного клубом на драфте-2025 под общим вторым номером, стало 3 (1+2) очка в 5 играх в сезоне.

Миса (18 лет 252 дня) вошел в топ-5 самых молодых авторов дебютного гола в истории клуба.

Также в этом списке Патрик Марло (1997, 18 лет 34 дня), Макклин Селебрини (2024, 18 лет 119 дней), Властимил Кроупа (1993, 18 лет 166 дней) и Джефф Фризен (1995, 18 лет 169 дней).

18-летний Миса на вопрос «Бритни или Кристина?»: «Это что?» Ведущие уточнили, что речь о Спирс и Агилере, и назвали несколько песен, которые Майкл не слышал, он ответил: «О чем мы вообще?»