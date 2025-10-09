Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо» 10 октября, сообщил Разин: «Посмотрим, в какой он форме. Игра позволяет нам это сделать»
Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» 10 октября.
Магнитогорский клуб проведет в этот день домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо».
«Огонек в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Завтрашняя игра позволяет нам это сделать.
У нас 13‑м нападающим будет Миша Федоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдет.
Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», – заявил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
