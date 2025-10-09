Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо» 10 октября, сообщил Разин: «Посмотрим, в какой он форме. Игра позволяет нам это сделать»

Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» 10 октября.

Магнитогорский клуб проведет в этот день домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо ».

«Огонек в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Завтрашняя игра позволяет нам это сделать.

У нас 13‑м нападающим будет Миша Федоров , в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдет.

Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», – заявил главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .

