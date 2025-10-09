  • Спортс
6

Кузнецов дебютирует за «Металлург» в матче с «Торпедо» 10 октября, сообщил Разин: «Посмотрим, в какой он форме. Игра позволяет нам это сделать»

Евгений Кузнецов дебютирует за «Металлург» 10 октября.

Магнитогорский клуб проведет в этот день домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо».

«Огонек в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Завтрашняя игра позволяет нам это сделать.

У нас 13‑м нападающим будет Миша Федоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдет.

Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», – заявил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Вы видели рукоприкладство? Я кого-то ударил?» Разин устроил стычку с тренером «Торпедо»

Разин опубликовал фото с собакой: «На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
